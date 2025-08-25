Англія

Початок сезону продемонстрував, що забивати у "вовків" нікому.

Англійський Вулвергемптон у стартових двох турах нового сезону Прем’єр-ліги не відзначався м’ячами в матчах проти Манчестер Сіті (0:4) та Борнмута (0:1), тож керівництво клубу вирішило попрацювати над підписанням нового нападника.

Імовірно, найближчим часом ним новачком "вовків" може стати нігерійський форвард іспанського Хетафе Крісантус Уче.

Повідомляється, що англійський колектив зробив пропозицію в 20 млн євро за 22-річного виконавця.

Також Вулвергемптон паралельним курсом веде перемовини з агентами футболіста.

Уже в новому сезоні Ла Ліги на рахунку Уче гол та асист у матчі проти Сельти з Віго, тоді як за сезон до цього він відзначався чотири рази та асистував сім разів за 38 матчів.