Англія

Останній раз футболіст там грав ще 13 років тому.

Данський центральний півзахисник Філіп Біллінг розпочав свою "дорослу" частину професійної кар’єри фактично з виступів у складі англійського Гаддерсфілда, куди перейшов у 2013 році з академії Есб’єрга.

При цьому велика частина виступів 29-річного виконавця в Англії припала на Борнмут, який викупив його контракт ще влітку 2019 року за 16,5 млн євро.

Чинна угода з "вишнями" для футболіста добігає завершення вже за два роки, тоді як останнє півріччя Біллінг провів у оренді в складі Наполі та доклався до здобуття чемпіонського титулу "південцями".

Утім підписувати на повноцінній основі англійця в Неаполі так і не наважились, тож він повернувся до Англії й зрозумів, що хоче далі виступати на батьківщині.

Щодо цього Борнмут веде перемовини з Мідтьюлланном, які перебувають на заключній стадії.

Данський колектив заплатить за трансфер 5 млн євро + бонуси, тоді як контракт із гравцем уже узгоджено.

У минулому сезоні Біллінг провів по 20 матчів (у середньому по 180 хвилин) за Борнмут та Наполі, відзначившись у Англії одним асистом, а в Італії — голом та асистом.