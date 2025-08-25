Англія

Еквадорський захисник вважає проєкт лондонців привабливим.

Універсальний захисник леверкузенського Баєра П'єро Інкап'є розглядає можливість переходу до Арсенала та вважає цей проєкт дуже привабливим для себе. Про це повідомив журналіст Фабріціо Романо.

За його інформацією, перші переговори вже розпочалися з боку 23-річного гравця та "канонірів", і особисті умови не мають стати перешкодою.

Водночас Арсенал поки не зробив офіційну пропозицію для босів Леверкузена.

Ситуація з потенційним трансфером Інкап'є залежить від можливих виходів Якуба Ківьора, яким цікавиться Порту, та Олександра Зінченка, щодо якого також існує ймовірність зміни клубу.

Раніше повідомлялося, що Тоттенгем зробив запит Баєру щодо підписання П'єро Інкап'є.