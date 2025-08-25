Англія

Романо Шмід може приєднатися до клубу з Лондона перед закриттям трансферного вікна.

Вест Гем розпочав активні переговори щодо підписання австрійського атакуючого півзахисника Романо Шміда. Про це повідомив журналіст Флоріан Плеттенберг.

За даними джерела, контракт із гравцем може бути підписаний до 2027 року. Переговори тривають, а до боротьби за футболіста також готовий долучитися Лілль, який уважно стежить за розвитком ситуації.

До того ж зацікавленість у 25-річному хавбекові збірної Австрії (2 голи та 5 асистів у 25 матчах) проявляють й інші клуби, тож провалившому старт АПЛ Вест Гему доведеться конкурувати за цей трансфер.

У минулому сезоні Романо Шмід, який розглядається "молотобійцями" як заміна Мохаммеду Кудусу після переходу в Тоттенгем, провів 35 матчів, забив п’ять голів та віддав шість гольових передач.