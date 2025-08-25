Англія

Молодий талант підписав чотирирічний контракт і став восьмим літнім підсиленням "ірисок".

Евертон офіційно оголосив про підписання талановитого вінгера Тайлера Діблінга з Саутгемптона.

19-річний англієць уклав контракт до кінця червня 2029 року. Сума трансферу не розголошується, проте, за інформацією ЗМІ, вона становить 42 мільйони фунтів стерлінгів, а також передбачено відсоток від можливого майбутнього продажу талановитого футболіста.

Діблінг дебютував у складі Саутгемптона ще 17-річним у серпні 2023 року. У минулому сезоні Діблінг провів 33 матчі в Прем’єр-лізі, ставши п’ятим за кількістю ігор у складі Саутгемптона, здебільшого граючи на позиції лівоного правого вінгера.

Юний нападник також залучався до складу збірної Англії до 21 року.

Діблінг став восьмим літнім підсиленням команди Девіда Моєса після постійного підписання Чарлі Алькараса, Тьєрно Баррі, Марка Траверса, Адама Азну, Кірнана Дьюзбері-Голла і Тома Кінга, а також орендованого Джека Гріліша.

Виступатиме Тайлер у таборі "ірисок" під 20 номером.