Челсі прагне підписати Алехандро Гарначо до завершення трансферного вікна, однак, за інформацією talkSPORT, Манчестер Юнайтед відхилив кілька пропозицій лондонців, наполягаючи на сумі в 50 мільйонів євро, до якої Челсі поки не наблизився. 

Челсі, Наполі чи Саудівська Аравія: де продовжить кар'єру Гарначо?

Незважаючи на це, усі сторони сподіваються знайти компроміс до кінця тижня, а умови особистого контракту Гарначо з Челсі вже узгоджено. 

Наразі Гарначо не тренується з основним складом Манчестер Юнайтед, адже не входить у плани наставника Рубена Аморіма. За "червоних дияволів" він виступає з літа 2022 року. 