МЮ наполягає на 50 мільйонах, контракт із вингером узгоджено.
Рубен Аморім та Алехандро Гарначо, getty images
26 серпня 2025, 17:57
Челсі прагне підписати Алехандро Гарначо до завершення трансферного вікна, однак, за інформацією talkSPORT, Манчестер Юнайтед відхилив кілька пропозицій лондонців, наполягаючи на сумі в 50 мільйонів євро, до якої Челсі поки не наблизився.
Незважаючи на це, усі сторони сподіваються знайти компроміс до кінця тижня, а умови особистого контракту Гарначо з Челсі вже узгоджено.
Наразі Гарначо не тренується з основним складом Манчестер Юнайтед, адже не входить у плани наставника Рубена Аморіма. За "червоних дияволів" він виступає з літа 2022 року.