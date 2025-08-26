Англія

МЮ наполягає на 50 мільйонах, контракт із вингером узгоджено.

Челсі прагне підписати Алехандро Гарначо до завершення трансферного вікна, однак, за інформацією talkSPORT, Манчестер Юнайтед відхилив кілька пропозицій лондонців, наполягаючи на сумі в 50 мільйонів євро, до якої Челсі поки не наблизився.

Челсі, Наполі чи Саудівська Аравія: де продовжить кар'єру Гарначо?

Незважаючи на це, усі сторони сподіваються знайти компроміс до кінця тижня, а умови особистого контракту Гарначо з Челсі вже узгоджено.

Наразі Гарначо не тренується з основним складом Манчестер Юнайтед, адже не входить у плани наставника Рубена Аморіма. За "червоних дияволів" він виступає з літа 2022 року.