Леверкузен наполягає на активації клаусилі 60 млн євро, але переговори тривають.
П’єро Інкап'є, getty images
27 серпня 2025, 00:22
Арсенал веде активні переговори з Баєром Леверкузен щодо підписання еквадорського захисника П’єро Інкап'є, повідомляє журналіст Флоріан Плеттенберг.
За інформацією джерела, німецький клуб наполягає на сплаті викупної суми в 60 млн євро, тоді як Арсенал намагається знизити ціну трансферу. Переговори між клубами йдуть конкретно та конструктивно.
Сам 23-річний еквадорець висловив бажання перейти до лондонського клубу та наразі очікує на досягнення домовленості, щоб приєднатися до Арсеналу.
Раніше повідомлялося, що ситуація з потенційним трансфером Інкап'є до табору "канонірів" залежить від можливих виходів Якуба Ківьора, яким цікавиться Порту, та Олександра Зінченка, щодо якого також існує ймовірність зміни клубу.