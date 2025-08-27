Англія

Леверкузен наполягає на активації клаусилі 60 млн євро, але переговори тривають.

Арсенал веде активні переговори з Баєром Леверкузен щодо підписання еквадорського захисника П’єро Інкап'є, повідомляє журналіст Флоріан Плеттенберг.

За інформацією джерела, німецький клуб наполягає на сплаті викупної суми в 60 млн євро, тоді як Арсенал намагається знизити ціну трансферу. Переговори між клубами йдуть конкретно та конструктивно.

Сам 23-річний еквадорець висловив бажання перейти до лондонського клубу та наразі очікує на досягнення домовленості, щоб приєднатися до Арсеналу.

Раніше повідомлялося, що ситуація з потенційним трансфером Інкап'є до табору "канонірів" залежить від можливих виходів Якуба Ківьора, яким цікавиться Порту, та Олександра Зінченка, щодо якого також існує ймовірність зміни клубу.