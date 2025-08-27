Англія

Шукають заміну для Езе.

Лондонський Крістал Пелес цього літнього трансферного вікна попрощався з одним із ковалів успіху "склярів" у останніх розіграшах Кубку та Суперкубку Англії, нападнику Еберечі Езе, який перейшов до свого рідного клубу — лондонського Арсеналу.

І тепер Пелес активно шукає заміну для свого вже колишнього футболіста.

Один із варіантів — іспанський нападник Вільярреала Єремі Піно, над трансфером якого лондонський колектив наразі дуже активно працює та має суттєві успіхи.

Остання пропозиції "склярів" за 22-річного виконавця склала 30 млн євро + бонуси та, за повідомленнями ЗМІ, "жовта субмарина" близька до того, щоб погодитись на неї.

У минулому сезоні на рахунку Піно чотири голи та 10 асистів у 35 матчах.