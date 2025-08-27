Англія

Ексгравець збірної Англії поповнив склад Шеффілд Юнайтед.

Центральний нападник Денні Інгз підписав контракт із Шеффілд Юнайтед, передає офіційний сайт клубу.

Договір про співпрацю з 33-річним англійцем розраховано за схемою "1+1". Свій колишній клуб, а саме Вест Гем Юнайтед, він залишив на правах вільного агента.

"Молотобійці" придбали Інгза в Астон Вілли за 12 млн євро в січні 2023 року. Денні відзначився десятьма результативними діями (5+5) у 69-ти матчах за лондонський клуб, з яким виграв Лігу конференцій-2022/23.

Раніше він також виступав за Саутгемптон, Ліверпуль, Бернлі, Дорчестер Таун і Борнмут. На рахунку центрфорварда один гол у трьох поєдинках збірної Англії.

За підсумками сезону-2013/14 Інгза визнали найкращим гравцем Чемпіоншипу. Тоді 22 результативні удари Денні допомогли Бернлі фінішувати другим у турнірній таблиці й вийти до АПЛ напряму.