Англія

Але гравець у наявності лише один.

Лондонський Челсі цьогорічного літнього трансферного вікна вирішив продати свого французького нападника Крістофера Нкунку, трансфер якого два роки тому з німецького РБ Лейпциг коштував "синім" 60 млн євро.

За цей період 27-річний виконавець устиг провести 62 матчі, забити 18 голів та віддати п’ять гольових передач, а також чималу кількість разів відвідати лазарет "пенсіонерів".

Зрештою, цього літа трансферна вартість Нкунку знизилась до позначки 45-50 млн євро, які наразі Челсі вимагає одразу від двох клубів — мюнхенської Баварії та італійського Мілана.

При цьому "Рекордмайстер" не зацікавлений у повноцінному переході, а виключно в оренді гравця, тоді як для "россонері" це занадто великі гроші.

Також відомо, що принаймні на перехід до Мілана Нкунку вже дав особисту згоду.