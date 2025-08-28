Англія

Англійський Саутгемптон за підсумками минулого сезону знову опинився в Чемпіоншипі, тож після виступів у Прем’єр-лізі прогнозовано почав скорочувати можливості свого кадрового резерву.

Утримати при цьому таких талановитих виконавців, як 21-річний португальський центральний півзахисник Матеуш Фернандеш клуб прогнозовано не мав можливості, тож після надходження перших пропозицій щодо гравця одразу почав їх опрацьовувати.

Лондонський Вест Гем у цьому плані виявився більш спритним за інших, і домовився про перехід гравця за 44 млн євро + 3,5 млн євро бонусів + 15% від наступного продажу.

Мегапродаж для "святих", оскільки ще влітку минулого року вони придбали Фернандеша за 15 млн євро у лісабонського Спортінга.

У минулому сезоні на рахунку Фернандеша 44 матчі, три голи та шість асистів.