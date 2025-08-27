Нідерланди. Новина

Ейндховенський клуб шукає заміну травмованому Плеа та розглядає варіант оренди південнокорейця.

ПСВ продовжує активний пошук нового форварда після травми Алассана Плеа. У сферу інтересів ейндховенського клубу потрапив південнокореєць Хван Хі Чхан, який виступає за англійський Вулверхемптон. Про це повідомляє Vi.nl.

Останніми днями ЗМІ пов’язували ПСВ з низкою нападників — від Тейса Даллінги до Джошуа Зіркзі та Мехді Таремі. Тепер до цього списку додався і 29-річний Хван, якого, за даними джерел, розглядають як одного з пріоритетних варіантів. Імовірним виглядає варіант оренди з правом викупу.

Наразі невідомо, наскільки Вулверхемптон готовий відпустити свого нападника. Хван виступає за Вулверхемптон з 2021 року, а раніше грав за Ліферінг, Ред Булл Зальцбург, Гамбургер і РБ Лейпциг. У його активі 87 голів у 329 матчах на клубному рівні, а також 16 голів у 71 грі за збірну Південної Кореї.