Подзвонили привітати з днем народження.
Лукас Пакета, Getty Images
27 серпня 2025, 10:46
Лондонський Вест Гем дуже невдало розпочав сезон англійської Прем’єр-ліги на чолі з Гремом Поттером, через що настрій усередині колективу помітно погіршився.
І оскільки за кілька днів завершується літнє трансферне вікно, цілком імовірно, що дехто з лідерів "молотобійців" таки наважиться на відхід із клубу.
Можливо, це буде бразильський атакувальний півзахисника Лукас Пакета, який сьогодні, 27 серпня, святкує свій 28 день народження.
І явно не для того, щоб передати привітання футболісту Вест Гема останніми днями Тоттенгем зв’язувався із "залізними", а щоб запитати інформацію про потенційний трансфер.
Вест Гем утрачати одного з лідерів, зрозуміло, не має бажання, тоді як сам Пакета таку можливість залюбки б розглянув.
Трансфер за два роки до завершення контракту оцінюється в 45-50 млн євро.
Уже в цьому сезоні на рахунку Пакета два м’ячі за три зіграних матчі.