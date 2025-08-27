Англія

Подзвонили привітати з днем народження.

Лондонський Вест Гем дуже невдало розпочав сезон англійської Прем’єр-ліги на чолі з Гремом Поттером, через що настрій усередині колективу помітно погіршився.

І оскільки за кілька днів завершується літнє трансферне вікно, цілком імовірно, що дехто з лідерів "молотобійців" таки наважиться на відхід із клубу.

Можливо, це буде бразильський атакувальний півзахисника Лукас Пакета, який сьогодні, 27 серпня, святкує свій 28 день народження.

І явно не для того, щоб передати привітання футболісту Вест Гема останніми днями Тоттенгем зв’язувався із "залізними", а щоб запитати інформацію про потенційний трансфер.

Вест Гем утрачати одного з лідерів, зрозуміло, не має бажання, тоді як сам Пакета таку можливість залюбки б розглянув.

Трансфер за два роки до завершення контракту оцінюється в 45-50 млн євро.

Уже в цьому сезоні на рахунку Пакета два м’ячі за три зіграних матчі.