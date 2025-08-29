Англія

Грецький захисник залишає Ліверпуль та продовжить сезон у Серії А.

Фланговий захисник Костас Цимікас змінить клубну прописку цього літа – він приєднається до Роми на правах оренди. Про це повідомив авторитетний інсайдер Фабріціо Романо.

За його інформацією, Ліверпуль дав дозвіл на перехід, і 29-річний футболіст уже отримав "зелене світло" для подорожі до Італії та проходження медичного огляду.

Рома покриватиме зарплату гравця до червня. Важливим фактором стало бажання самого Цимікаса перебратися до Риму, що й прискорило завершення домовленостей між клубами.

У минулому сезоні Костас Цимікас провів 29 матчів, в яких він віддав 2 асисти.