Англія

Домовлятись довелось також навіть із Реалом.

Англійський Борнмут цьогорічного літнього трансферного вікна спочатку встиг розпродати значну кількість гравців оборони із свого стартового складу зразка попередньої кампанії, і лише після цього почав працювати над компенсацією цих утрат.

Дійшло до того, що навіть у заключні дні періоду переходів "вишні" все одно перебувають у вирі подій.

Зокрема, і стосовно можливого трансферу іспанського флангового захисника італійського Мілана Алекса Хіменеса.

Спочатку "россонері" відповіли відмовою на 19,65 млн євро викупу з попередньою річною орендою.

Але зрештою Борнмуту вдалось шляхом перемовин схилити італійців до продажу футболіста.

Так само йтиметься спочатку про оренду на один сезон, але можливість викупу стане зобов’язанням.

При цьому додався ще один трек у перемовинах — треба було отримати дозвіл від мадридського Реала, який має пріоритет викупу свого вихованця.

Мілан зрештою погодився на запропоновані умови, і найближчої доби про трансфер оголосять офіційно.

Контракт сформовано до 2030 року.

У минулому сезоні на рахунку Хіменеса 46 матчів, чотири голи та два асисти.