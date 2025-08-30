Італія

Команда Іраоли продовжує зализувати рани трансферного вікна.

Англійський Борнмут цього літа залишився майже без усіх ключових гравців лінії оборони зразка попередньої кампанії, після чого намагається надолужити втрачене підписаннями на завершення трансферного вікна.

У штабі "вишень" розраховували на підписання іспанського флангового захисника італійського Мілана Алекса Хіменеса, який улітку 2023 року почав виступати за "россонері" в якості орендованого в мадридського Реала футболіста, а потім його контракт викупили за 5 млн євро.

Пропозиція від Борнмута надійшла кілька днів тому й полягала в оренді з правом викупу за 19,65 млн євро.

Однак напередодні англійці отримали відповідь, що таких умов недостатньо для отримання дозволу на перехід футболіста.

У минулому сезоні на рахунку Хіменеса 46 матчів, чотири голи та два асисти.