Команда Іраоли продовжує зализувати рани трансферного вікна.
Алекс Хіменес, Getty Images
30 серпня 2025, 09:27
Англійський Борнмут цього літа залишився майже без усіх ключових гравців лінії оборони зразка попередньої кампанії, після чого намагається надолужити втрачене підписаннями на завершення трансферного вікна.
У штабі "вишень" розраховували на підписання іспанського флангового захисника італійського Мілана Алекса Хіменеса, який улітку 2023 року почав виступати за "россонері" в якості орендованого в мадридського Реала футболіста, а потім його контракт викупили за 5 млн євро.
Пропозиція від Борнмута надійшла кілька днів тому й полягала в оренді з правом викупу за 19,65 млн євро.
Однак напередодні англійці отримали відповідь, що таких умов недостатньо для отримання дозволу на перехід футболіста.
У минулому сезоні на рахунку Хіменеса 46 матчів, чотири голи та два асисти.