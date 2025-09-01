Із кожним наступним переходом ринок лише розжарюється.
Браян Броббі, Getty Images
01 вересня 2025, 10:15
Нідерландський нападник амстердамського Аякса Браян Броббі вже не перший сезон перебуває на видноті скаутів по всьому світу, але лише цього літа він наближається до наступного кроку у своїй кар’єрі.
В останній день трансферного вікна англійський Сандерленд прийшов по 23-річного виконавця з пропозицією в 20 млн євро + 5 млн євро бонусів та доволі швидко досягнув угоди про перехід.
Медогляд заплановано на найближчі години, гравець перебуває на шляху до Англії.
На рахунку Броббі у минулому сезоні сім голів та шість асистів у 44 матчах.