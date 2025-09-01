Англія

Із кожним наступним переходом ринок лише розжарюється.

Нідерландський нападник амстердамського Аякса Браян Броббі вже не перший сезон перебуває на видноті скаутів по всьому світу, але лише цього літа він наближається до наступного кроку у своїй кар’єрі.

В останній день трансферного вікна англійський Сандерленд прийшов по 23-річного виконавця з пропозицією в 20 млн євро + 5 млн євро бонусів та доволі швидко досягнув угоди про перехід.

Медогляд заплановано на найближчі години, гравець перебуває на шляху до Англії.

На рахунку Броббі у минулому сезоні сім голів та шість асистів у 44 матчах.