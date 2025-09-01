Англія

Угода закрита на 99%.

Англійський Манчестер Юнайтед наприкінці літнього трансферного вікна вирішив радикально вирішити проблему надійності ланки воротарів підписанням голкіпера бельгійського Антверпена Сенне Ламменса.

Перші контакти щодо 23-річного виконавця відбувались ще наприкінці минулого року, тож зараз "Червоні дияволи" працювали за конкретним профайлом футболіста.

Звідси й лише тиждень на узгодження всіх питань із "королівським" клубом.

21 млн євро + бонуси та контракт до 2030 року.

Ламменс уже прилетів до Манчестера й чекає на офіційне оформлення угоди.

У минулому сезоні воротар провів 44 матчі, пропустив 56 голів та 10 разів зіграв "на нуль".