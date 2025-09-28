НЕДІЛЯ, 28 ВЕРЕСНЯ, 18:30 ▪️ СЕНТ-ДЖЕЙМС ПАРК, НЬЮКАСЛ ▪️ ГОЛОВНИЙ АРБІТР — ДЖАРРЕД ДЖИЛЛЕТТ ▪️ ПРЯМА ТРАНСЛЯЦІЯ — SETANTA SPORTS

Ньюкасл поступово приходить до тями після літніх змін та гучного відходу Александера Ісака. Команда Едді Гау поки що страждає від проблем із результативністю, забивши лише тричі у чемпіонаті, але компенсує це надійною грою в обороні. "Сороки" зберегли свої ворота сухими у чотирьох із п’яти останніх поєдинків АПЛ і залишаються однією з найстійкіших команд ліги за показником очікуваних пропущених голів.

Водночас на своєму полі Ньюкасл має грізну статистику проти Арсеналу: три поспіль перемоги без пропущених м’ячів. Тепер "чорно-білі" можуть повторити історичне досягнення півстолітньої давнини — обіграти лондонців удома чотири рази поспіль. Повернення після дискваліфікації Ентоні Гордона стане серйозним підсиленням атаки, тоді як Джоелінтон, Бруно Гімараес та Сандро Тоналі тримають баланс у середині поля.

Арсенал підходить до цієї зустрічі з відчуттям легкого розчарування. У попередньому турі команда Мікеля Артети не змогла дотиснути Манчестер Сіті, хоча й мала шанс скористатися рекордно низьким відсотком володіння м’ячем від колективу Пепа Гвардіоли. Лондонці залишилися з нічиєю, яка більше нагадувала втрату, ніж здобуток.

Попри це, "каноніри" демонструють міцність у захисті — лише два пропущені голи в семи офіційних матчах сезону. Повернення капітана Мартіна Едегора після травми плеча додає креативу, а Букайо Сака вже близький до ювілейних 100 результативних дій у Прем’єр-лізі. Водночас кадрові втрати теж вагомі: Ноні Мадуеке вибув на кілька місяців, тоді як Кай Гаверц і Габріел Жезус залишаються у лазареті.

За версією букмекерів, сьогодні більше шансів на успіх мають підопічні Мікеля Артети. Так, на перемогу Арсеналу в основний час пропонується коефіцієнт 2.12, тоді як потенційний успіх Ньюкасла оцінюється показником 3.60. Ймовірність нічийного результату представлена ​​коефіцієнтом 3.45.

📋 ОРІЄНТОВНІ СКЛАДИ

НЬЮКАСЛ ЮНАЙТЕД : Поуп — Тріпп’єр, Ботман, Берн, Лівраменто — Гімараес, Тоналі, Джоелінтон — Еланга, Вольтемаде, Гордон

ЛІВЕРПУЛЬ : Рая — Тімбер, Саліба, Габріел, Калафіорі — Едегор, Субіменді, Райс — Сака, Йокерес, Езе

⚔️ ОСОБИСТІ ЗУСТРІЧІ

📊 ПОТОЧНА ФОРМА