Клуби з Європи та Близького Сходу виявляють інтерес до нідерландського вінгера.

Лівий вінгер Аль-Іттіхада Стевен Бергвейн може змінити клуб уже під час січневого трансферного вікна. Про це повідомляє інсайдер Фабріціо Романо.

За інформацією джерела, до 28-річного нідерландця проявляють зацікавленість одразу кілька клубів із Європи та Близького Сходу.

Бергвейн приєднався до Аль-Іттіхада у вересні 2024 року, перейшовши з Аякса за 21 мільйон євро. Контракт гравця з саудівським клубом розрахований до 30 червня 2027 року, а за даними Transfermarkt його трансферна вартість становить 12 мільйонів євро.

У поточному сезоні Стевен Бергвейн демонструє непогану результативність в Саудівській Аравії: у 15 матчах за Аль-Іттіхад він забив 7 голів і віддав 2 результативні передачі.