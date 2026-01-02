Клуби з Європи та Близького Сходу виявляють інтерес до нідерландського вінгера.
Стевен Бергвейн, Getty Images
02 січня 2026, 21:27
Лівий вінгер Аль-Іттіхада Стевен Бергвейн може змінити клуб уже під час січневого трансферного вікна. Про це повідомляє інсайдер Фабріціо Романо.
За інформацією джерела, до 28-річного нідерландця проявляють зацікавленість одразу кілька клубів із Європи та Близького Сходу.
Бергвейн приєднався до Аль-Іттіхада у вересні 2024 року, перейшовши з Аякса за 21 мільйон євро. Контракт гравця з саудівським клубом розрахований до 30 червня 2027 року, а за даними Transfermarkt його трансферна вартість становить 12 мільйонів євро.
У поточному сезоні Стевен Бергвейн демонструє непогану результативність в Саудівській Аравії: у 15 матчах за Аль-Іттіхад він забив 7 голів і віддав 2 результативні передачі.