Ще один колишній гравець Шахтаря приєднався до "лілій".
Манор Соломон, Getty Images
02 січня 2026, 20:56
Італійська Фіорентина оформила перехід вінгера лондонського Тоттенгема Манора Соломона. Про це повідомляє офіційний сайт «лілій».
Зазначається, що мова йде про оренду до літа 2026 року з можливістю подальшого викупу гравця.
З літа Соломон виступав за іспанський Вільярреал. Ця оренда була достроково перервана.
У поточному сезоні Манор Соломон відіграв за Вільярреал 11 матчів, забив один гол та віддав чотири результативні передачі.