Італія

Ще один колишній гравець Шахтаря приєднався до "лілій".

Італійська Фіорентина оформила перехід вінгера лондонського Тоттенгема Манора Соломона. Про це повідомляє офіційний сайт «лілій».

Зазначається, що мова йде про оренду до літа 2026 року з можливістю подальшого викупу гравця.

З літа Соломон виступав за іспанський Вільярреал. Ця оренда була достроково перервана.

У поточному сезоні Манор Соломон відіграв за Вільярреал 11 матчів, забив один гол та віддав чотири результативні передачі.