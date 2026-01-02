Італійська Фіорентина оформила перехід вінгера лондонського Тоттенгема Манора Соломона. Про це повідомляє офіційний сайт «лілій».

Зазначається, що мова йде про оренду до літа 2026 року з можливістю подальшого викупу гравця.

З літа Соломон виступав за іспанський Вільярреал. Ця оренда була достроково перервана.

У поточному сезоні Манор Соломон відіграв за Вільярреал 11 матчів, забив один гол та віддав чотири результативні передачі.