Англія

Вкрай важкий дебют для молодого фахівця.

Тимчасово виконуючий обов’язки головного тренера Челсі Калум Макфарлейн висловився напередодні матчу з Манчестер Сіті в рамках 20 туру АПЛ. Його слова наводить BBC.

«Ніколи не знаєш, чого чекати, але футболісти продемонстрували енергію та ентузіазм на сьогоднішньому тренуванні. Вони виглядали зосередженими, сповнені бажання перемогти.

Футболісти знають, що у неділю у нас дуже важлива гра, і треба показати все, на що ми здатні. Це відчувається. Вони професіонали, які займаються цим давно. Вони вже були у такій ситуації.

Рис Джеймс чудовий. Справжній лідер, підтримує тренерський штаб та гравців. Більшого й бажати не можна. Ми зосереджені, щоб показати найкращий результат.

Гра проти Гвардіоли у дебютному поєдинку? Це футбольний матч. Йдеться не про мене, не про мою першу гру і не про протистояння з Пепом. Йдеться про матч Челсі проти «Сіті». Це дві топ-команди.

Ми вийдемо на поле і боротимемося. Цього сезону ми вже бачили, на що здатна команда у важливих матчах. Ми з нетерпінням чекаємо на цей виклик», – сказав Калум Макфарлейн.