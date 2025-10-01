Англія

Новий головний тренер Нуну Ешпіріту Санту не бачить Джеймса Ворд-Прауса у своїй команді.

Півзахисник Вест Гема Джеймс Ворд-Праус більше не входить у плани нового головного тренера Нуну Ешпіріту Санту і вже готується до відходу з лондонського клубу. Про це повідомляє GiveMeSport.

За інформацією джерела, 30-річного хавбека відразу після приходу португальського наставника поставили до відома, що він не матиме майбутнього на Лондон Стедіум. Конфлікту не було — футболіст прийняв новину професійно, однак тепер розуміє, що змушений шукати нову команду в зимове трансферне вікно.

Показовим став матч проти Евертона (1:1), де Ворд-Праус уперше цього сезону не потрапив навіть до заявки. При цьому англієць встиг розпочати всі шість попередніх ігор у всіх турнірах. Загалом він провів за Вест Гем 73 поєдинки, забив 8 голів і зробив 12 асистів.

Футболіст, який перейшов із Саутгемптона за 30 мільйонів фунтів у серпні 2023 року, залишається за крок від рекорду Девіда Бекхема за кількістю забитих штрафних ударів у Прем’єр-лізі (17 проти 18). Втім, найближчим часом цього досягнення він не повторить — контракт діє до літа 2027-го, але подальша співпраця з молотобійцями виглядає неможливою.

Очікується, що серед головних претендентів на Ворд-Прауса буде Саутгемптон, який намагається повернутися до еліти з Чемпіоншипа вже цього сезону.