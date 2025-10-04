Англія

"Шпори" здобули важливі три очки.

Лідс Юнайтед на своєму полі поступився Тоттенгему з рахунком 1:2 у матчі 7 туру англійської Прем’єр-ліги.

Рахунок відкрив Тель на 22-й хвилині після асисту Кудуса, і Лідс Юнайтед відповів вже у середині першого тайму — на 34-й хвилині відзначився Окафор. У другому таймі перевагу гостей відновив той самий Кудус, забивши переможний гол на 57-й хвилині.

Лідс Юнайтед мав свої моменти, але реалізувати їх у повній мірі не вдалося, тож Тоттенгем здобув важливі три очки у верхній частині турнірної таблиці АПЛ.

Лідс Юнайтед - Тоттенгем 1:2

Голи: Окафор, 34 - Тель, 22, Кудус, 57

Лідс Юнайтед: Дарлоу — Богл (Джастін, 89), Родон, Стрейк, Гудмундссон (Нмеча, 79) — Лонгстафф, Ампаду, Штах (Танака, 67) — Ааронсон (Гаррісон, 67), Калверт-Льюїн, Окафор (Піру, 79)

Тоттенгем: Вікаріо — Порро, Ромеро, ван де Вен, Удогі — Палінья, Бентанкур — Кудус (Джонсон, 89), Сімонс (Рішарлісон, 74), Одобер (Дансо, 85) — Тель (Матар Сарр, 74)

Попередження: Ампаду, Окафор — Кудус, Палінья, Ромеро