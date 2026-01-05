Англія

Головний тренер мерсисайдців пояснив, чому команда віддає пріоритет захисту, не жертвуючи атакою.

Головний тренер Ліверпуля Арне Слот прокоментував критику щодо того, що команда нібито стала менш видовищною в атаці заради більш надійної гри в обороні. Наставник підкреслив, що його футбольна філософія не змінилася, проте успіх залежить від балансу між атакою та захистом.

Слот зазначив, що "Я як тренер не помінявся. Я б із задоволенням грав із вісьмома нападниками, якби це було можливо з погляду оборони. Але якщо ці вісім форвардів недостатньо захищаються, виграти матч дуже складно".

Нідерландський фахівець також поставив під сумнів поширену думку, що більш відкрита гра автоматично створює більше моментів. "Ви думаєте, ми створювали більше моментів, коли пропускали більше голів? Цікаво, чи це дійсно", — зазначив він.

Слот пояснив, що його ідеальна гра — максимальна кількість моментів при мінімальних шансах у суперника. "Як я вже казав, я хотів би створювати у п’ять разів більше моментів, ніж зараз, і при цьому взагалі не дозволяти суперникові нічого. Але я знаю, що в ті періоди, коли ми грали іншим складом або відкрито, ми, здається, створювали трохи більше, проте пропускали набагато більше. На жаль, зараз ми дозволяємо супернику створювати не так багато моментів, але з погляду забитих голів — можливо, все ж таки занадто багато", — підсумував наставник Ліверпуля.

