Чергова втрата очок команди Слота.

Головний тренер Ліверпуля Арне Слот висловився після нічийного результату у матчі 20 туру АПЛ з лондонським Фулгемом (2:2). Його слова наводить BBC.



«Можливо, двох голів має бути достатньо, щоб здобути перемогу на виїзді. Це не перший випадок цього сезону, коли ми вперто боремося і думаємо, що вже перемогли, але пропускаємо неймовірний гол. Ми випустили Джо Гомеса, але вони чітко спрацювали. Ми змарнували вечір.

Ми мали моменти у першому таймі. У нас був схожий випадок із Коді Гакпо, коли вони забили. В ідеалі Ліверпуль повинен домінувати, але створювати більше моментів. Ми забили два голи, двічі пропустили і влучили у штангу. І цього знову виявилося замало.

Гравці віддають усі сили. Я маю пам'ятати, що їх потрібно підтримувати у формі. Александер Ісак вибув, і мені доводиться перевантажувати або частіше використовувати Екітіке, який ніколи раніше не грав у Прем'єр-лізі. З цим треба впоратися. У нас, як і раніше, 11 дуже хороших гравців на полі.

Це стосується не лише нас, а й багатьох інших команд, які не створюють моментів у кожній грі. Це була не ідеальна гра, але принаймні сьогодні ми створили на кілька моментів більше, ніж минулого тижня», – сказав Слот.