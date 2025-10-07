Англія

"Каноніри" планують масштабну реконструкцію арени, щоб збільшити її місткість понад 70 тисяч місць і повернути статус найбільшого стадіону Лондона серед клубів.

Лондонський Арсенал розглядає можливість тимчасового переїзду на Вемблі, поки тривативатиме масштабне заплановане розширення домашнього стадіону Емірейтс. Про це повідомляє The Telegraph.

За даними видання, клуб планує збільшити поточну місткість арени (60 700 місць) до понад 70 000, що дозволить перевершити стадіони Вест Гема та Тоттенгема й зробити Емірейтс найбільшим клубним футбольним стадіоном британської столиці.

Проєкт розширення є складним і дороговартісним — роботи охоплять майже всі частини арени та можуть обійтися у сотні мільйонів фунтів. Зміни передбачають корекцію нахилу трибун, адаптацію плану розміщення місць і навіть можливість "підняти дах".

Очікується, що розширення не лише збільшить доходи клубу на десятки мільйонів фунтів щороку, а й частково вирішить проблему черги на абонементи, яка вже перевищила 100 тисяч осіб.

Арсенал сподівається наслідувати приклад Реала Мадрид, який після реконструкції Сантьяго Бернабеу майже подвоїв дохід у дні матчів, отримавши 241 млн євро за останній рік.

План поки перебуває на стадії моделювання, але, за інформацією The Telegraph, обговорення з архітекторами проходять успішно, і клуб уже сформував робочу групу для детального аналізу варіантів реконструкції.

Цікаво, що під час підготовки до Євро-2028 Арсенал свідомо відмовився від проведення матчів на Емірейтс, оскільки в цей період можуть розпочатися будівельні роботи.

Якщо проєкт буде затверджено, клуб може тимчасово переїхати на Вемблі — як це робив Тоттенгем, який заплатив 15 мільйонів фунтів за оренду арени протягом двох сезонів. Арсенал уже має досвід виступів на національному стадіоні — у 1998–2000 роках команда провела там шість матчів Ліги чемпіонів, а згодом виграла чотири Кубки Англії між 2014 і 2020 роками.