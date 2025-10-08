Англія

Півзахисник Брентфорда прокоментував повернення до АПЛ.

Англійський опорний півзахисник Джордан Гендерсон готується до поновлення своєї кар’єри в національній збірні, куди його запросив Томас Тухель на матч кваліфікації чемпіонату світу-2026 проти Латвії та товариську гру проти Уельсу.

На честь цього гравець дав інтерв’ю місцевим ЗМІ після прибуття до табору "трьох левів".

"Не думаю, що моя поїздка до Саудівської Аравії була причиною, чому я пропустив тодішнє Євро. Коли я вже грав у Саудівській Аравії, я, здається, був у кожному таборі збірної перед тим турніром.

Із огляду на час, який минув відтоді, так — можливо, я б ухвалив інші рішення. Але тоді я відчував саме так, і рішення, яке я ухвалив, було з багатьох інших причин. І тільки я знаю ці причини.

Не буду брехати, за останні кілька років у мене були важкі моменти. Коли я покинув Ліверпуль, це було схоже на розрив стосунків.

Звичайно, що я не ідеальний, і я робив помилки в минулому. І також було очевидно, що я робитиму їх упродовж своєї кар'єри. Але все, що я коли-небудь намагався робити, здавалось мені правильним на той час, коли це відбувалось.

Найважливіші люди в збірній — це менеджер, тренерський штаб і гравці, і що вони всі думають про моє повернення.

Запитайте їх, що вони думають, якщо я буду лише групою підтримки команди, коли я тут. Я не думаю, що один із найкращих менеджерів Європи обрав би мене лише для цієї ролі", — заявив англійський виконавець.

На рахунку Гендерсона в цьому сезоні сім матчів та дві гольові передачі.