Данський півзахисник лондонського клубу розповів про свої кар'єрні плани на найближчі роки.

Центральний півзахисник Арсеналу Крістіан Нергор, який приєднався до лондонців цього літа, чітко окреслив свої подальші кар'єрні кроки.

31-річний данець заявив про бажання одного дня повернутися в рідний клуб на батьківщині.

"Я можу гарантувати, що Арсенал буде моїм останнім клубом за кордоном. Я все ще хочу повернутися в Брондбю, коли закінчиться мій контракт з Арсеналом.

Мій контракт розрахований на два роки з можливістю продовження ще на один рік. І я буду радий залишитися в Арсеналі на додатковий рік, якщо ситуація розвиватиметься в цьому напрямку. Якщо виявиться, що це не той випадок, ми повернемося додому, в Данію, через два роки", — сказав Нергор для данському виданню Bold.

Крістіан Нергор є вихованцем Брондбю, однак більшу частину своєї кар'єри провів за кордоном, виступаючи за такі клуби, як Гамбург, Фіорентина та Брентфорд, перш ніж у минуле літнє трансферне вікно стати гравцем Арсеналу за 11,6 млн євро.