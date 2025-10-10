Англія

Наставник Крістал Пелес отримав нагороду, не зазнавши жодної поразки протягом вересня

Головний тренер Крістал Пелес Олівер Гласнер уперше в кар'єрі визнаний найкращим менеджером англійської Прем’єр-ліги за підсумками вересня. Про це повідомляє офіційний сайт АПЛ.

Під керівництвом австрійця "орли" провели місяць без поразок та змогли довести свою успішну серію до 19 матчів у всіх турнірах, перш ніж вони перервалася в останній грі з Евертоном.

Лондонці розпочали вересень нічиєю 0:0 із Сандерлендом, після чого обіграли Вест Гем Юнайтед (2:1) та здобули драматичну перемогу над Ліверпулем, залишившись єдиним непереможеним клубом АПЛ на кінець місяця.

Гласнер став лише другим австрійцем, який отримав цю нагороду — після Ральфа Газенгюттля, що здобув її у 2020 році з Саутгемптоном. Також він — перший тренер Крістал Пелес із часів Тоні П’юліса (квітень 2014), який отримав це визнання.