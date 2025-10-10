Англія

Наставник Челсі вирішив розірвати співпрацю зі своїм нинішнім представником і вже веде переговори з одним із найвпливовіших агентів світу футболу.

Головний тренер лондонського Челсі Енцо Мареска ухвалив рішення змінити свого агента — раніше його інтереси представляла компанія Wasserman.

Як повідомляє журналіст Ніколо Скіра, головним претендентом на цю роль є відомий португалець та засновник агенства Gestifute Жорже Мендеш.

Зазначимо, що Жорже Мендеш є одним із найвідоміших футбольних агентів у світі. Він представляє або раніше представляв інтереси таких зірок, як Кріштіану Роналду, Бернарду Сілва та багато інших провідних футболістів.

Мареска очолив Челсі влітку 2024 року, підписавши контракт до 2029 року з опцією продовження ще на рік.