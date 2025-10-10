Англія

Голкіпер Манчестер Сіті здобув нагороду за вражаюче відбиття на Олд Траффорд.

Воротар Манчестер Сіті Джанлуїджі Доннарумма отримав нагороду за найкращий сейв у вересені 2025 року, повідомляє офіційний сайт АПЛ.

Італієць отримав нагороду за блискучий сейв у переможному матчі проти Манчестер Юнайтед (3:0).

У своєму дебютному поєдинку за Манчестер Сіті Доннарумма не лише зберіг ворота “сухими”, а й зробив видовищне відбиття однією рукою після потужного удару Браяна Мбемо, перевівши м’яч повз стійку.

What a stop to make on your debut, in a Manchester derby! 😮‍💨@ManCity's Gianluigi Donnarumma wins Coca-Cola Save of the Month 🙌 pic.twitter.com/NLyuztmyeu — Premier League (@premierleague) October 10, 2025

Це перша така відзнака для Доннарумми, який став другим поспіль воротарем Манчестер Сіті, що виграв нагороду — після Джеймса Траффорда, який отримав її в серпні.

Доннарумма випередив п’ятьох конкурентів у голосуванні, яке поєднувало вибір уболівальників та експертної ради. До того ж це вже друга індивідуальна нагорода для гравців Манчестер Сіті у вересні — раніше Ерлінг Голанд був визнаний найкращим гравцем місяця в АПЛ.