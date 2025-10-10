Англія

Бельгійський воротар заявив, що це було його мрією.

Воротар Манчестер Юнайтед Сенне Ламменс, який переїхав на Олд Траффорд у минуле літнє трансферне вікно, поділився емоціями від свого переходу до табору "червоних дияволів" та розповів про амбіції команди на майбутнє.

"Перехід до Манчестер Юнайтед був моєю мрією з першого дня. У нас є все, щоб вигравати трофеї. Немає жодних виправдань.

Перехід до Манчестер Юнайтед — це безумовно крок уперед порівняно з Антверпеном. Коли я вперше приїхав сюди, це стало справжнім відкриттям для мене", — цитує слова Ламменса журналіст Фабріціо Романо.

Трансфер 23-річного Сенне Ламменса з Антверпена коштував Манчестер Юнайтед 21 мільйони євро. Також передбачені бонуси.