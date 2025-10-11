Англія

Іспанець приніс Арсеналу чергове визнання завдяки фантастичному удару з льоту.

Центральний півзахисник Арсеналу Мартін Субіменді став володарем нагороди за найкращий гол англійської Прем’єр-ліги у вересні 2025 року.

Іспанець відзначився у матчі проти Ноттінгем Форест, коли після вибитого м’яча головою Крісом Вудом підхопив його за межами штрафного майданчика та потужно пробив з льоту — м’яч влетів у ворота повз Матца Селса.

What a way to score your first Premier League goal! 😮@Arsenal's Martin Zubimendi wins Guinness Goal of the Month with his volley against Nottingham Forest 💫 pic.twitter.com/NthelIkSB7 — Premier League (@premierleague) October 10, 2025

Цей гол став першим для Субіменді у складі Арсеналу в АПЛ. Згодом він оформив дубль, зробивши матч проти Фореста по-справжньому особливим для себе.

Субіменді став першим гравцем Арсеналу, який здобув цю нагороду з грудня 2021 року, коли її отримав Александр Ляказетт. Загалом із моменту запровадження відзнаки у сезоні-2016/17 її вигравали троє футболістів Арсеналу, а сам Субіменді став п’ятим іспанцем, якому підкорився цей трофей.