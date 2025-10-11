Англія

Молодий наставник із досвідом у Арсеналі та Норвічі готовий взяти кермо в команді.

Колишня зірка Арсенала Джек Вілшир став головним претендентом на вакантну тренерську посаду в Лутон Таун, який зараз перебуває в складному становищі у Першій Лізі Англії.

Хеттерс звільнили Метта Блумфілда після низки невдалих результатів, і Вілшир — один з кандидатів, яких розглядає клуб.

33-річний Вілшир вже має певний тренерський досвід: працював з молодіжною командою Арсенала, був асистентом в Норвічі і виконував функції тимчасового тренера після звільнення Йоганнеса Хоффа Торупа.

Лутон знаходиться на 11 місці в Першій Лізі Англії після 11 матчів і має лише одну перемогу в останніх п’яти турах.