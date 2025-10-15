Англія

Наставника Челсі вилучили після переможного гола у матчі з Ліверпулем.

Головний тренер Челсі Енцо Мареска отримав одноматчеву дискваліфікацію після вилучення у поєдинку 8-го туру АПЛ проти Ліверпуля. Про це повідомляє BBC.

Італійця покарали за те, що він залишив технічну зону, аби разом з командою відсвяткувати переможний гол Естевана на 95-й хвилині. Це стало для Марески другою жовтою карткою — і автоматичним вилученням.

"Було стверджено, що менеджер діяв неналежним чином, вживав образливі чи нецензурні вислови та поводився неспортивно приблизно на 96-й хвилині", — йдеться у заяві Футбольної асоціації Англії.

Мареска визнав порушення і прийняв стандартне покарання — дискваліфікацію на один матч.

У 9-му турі АПЛ Челсі на виїзді зіграє проти Ноттінгем Форест. Матч відбудеться 18 жовтня о 14:30 за Києвом.