Англія

Бразильський півзахисник сорок пообіцяв допомогти новому форварду Ніку Вольтемаде стати результативним та розповів про амбіції команди.

Зірка Ньюкасла Жоелінтон публічно пообіцяв створювати гольові моменти для нового дорогого підписання клубу, нападника Ніка Вольтемаде, щоб той став успішним на Сент-Джеймс Парк.

​Після нерівного старту сезону команда Едді Гау прагне піднятися у верхню половину турнірної таблиці, і бразильський півзахисник впевнений, що німецький форвард допоможе їм у цьому.

"Ми дуже раді, що Нік тут. Він чудовий гравець, великий талант. Я сподіваюся, він продовжить забивати і добре гратиме для нас", — заявив Жоелінтон.

​Бразилець, який сам пройшов складний період адаптації після переходу в клуб, розуміє, який тиск чиниться на Вольтемаде через його високу трансферну вартість. Крім підтримки нового партнера по команді, Жоелінтон також окреслив амбітні цілі Ньюкасла на сезон.

Він підкреслив, що команда прагне "вигравати кожен матч" і грати в позитивний, атакувальний футбол, створюючи якомога більше гольових моментів.