Цікава заява капітана "червоних".
ван Дейк, getty images
17 жовтня 2025, 18:49
Капітан Ліверпуля Вірджил ван Дейк висловився про літніх новачків англійської команди. Цитує нідерландця Liverpool Echo.
"Клуб блискуче спрацював у плані трансферів, але посиленням вони поки не стали. Очевидно, що ми сильно втратили в якості, тому нам треба прогресувати.
Ми продали таких майстерних гравців, як Лучо Діас, Нуньєс, Кванса та Елліотт. Нам довелося замінювати їх якісними футболістами, і ми знаємо, наскільки складний сучасний ринок, але клуб відмінно впорався. Тепер потрібно працювати, щоб створити дуже і дуже хорошу команду, щоб бути конкурентними у всіх турнірах. Така наша мета", – заявив ван Дейк.
Нагадаємо, що під час літнього трансферного вікна Ліверпуль загалом витратив на нових гравців 483 млн. євро.