Англія

Цікава заява капітана "червоних".

Капітан Ліверпуля Вірджил ван Дейк висловився про літніх новачків англійської команди. Цитує нідерландця Liverpool Echo.

"Клуб блискуче спрацював у плані трансферів, але посиленням вони поки не стали. Очевидно, що ми сильно втратили в якості, тому нам треба прогресувати.

Ми продали таких майстерних гравців, як Лучо Діас, Нуньєс, Кванса та Елліотт. Нам довелося замінювати їх якісними футболістами, і ми знаємо, наскільки складний сучасний ринок, але клуб відмінно впорався. Тепер потрібно працювати, щоб створити дуже і дуже хорошу команду, щоб бути конкурентними у всіх турнірах. Така наша мета", – заявив ван Дейк.

Нагадаємо, що під час літнього трансферного вікна Ліверпуль загалом витратив на нових гравців 483 млн. євро.