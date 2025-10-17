Англія

Іспанець має намір довго тренувати.

Керманич англійського Манчестер Сіті Пеп Гвардіола висловився про завершення тренерської діяльності. Цитує іспанського фахівця BBC.

"Завершення тренерської кар'єри? У 2035 році я почну про це замислюватися.

Коли робиш одне й те саме десятиліттями, все стає зовсім іншим. Але це відбувається природно. Клуб, гравці, тренер – всі це відчувають.

Ми вже не ті, що були на початку, і на те є безліч причин. Мої стосунки з керівництвом клубу дуже близькі. І справа не тільки в мені – ви знаєте, що багато людей, включаючи членів мого тренерського штабу, вже пішли. У кожного є свої уподобання і бажання. Але зараз я все ще тут, перед вами. Тож подивимося, як воно буде надалі", – заявив Гвардіола.

