Іспанець має намір довго тренувати.
Пеп Гвардіола, getty images
17 жовтня 2025, 19:20
Керманич англійського Манчестер Сіті Пеп Гвардіола висловився про завершення тренерської діяльності. Цитує іспанського фахівця BBC.
"Завершення тренерської кар'єри? У 2035 році я почну про це замислюватися.
Коли робиш одне й те саме десятиліттями, все стає зовсім іншим. Але це відбувається природно. Клуб, гравці, тренер – всі це відчувають.
Ми вже не ті, що були на початку, і на те є безліч причин. Мої стосунки з керівництвом клубу дуже близькі. І справа не тільки в мені – ви знаєте, що багато людей, включаючи членів мого тренерського штабу, вже пішли. У кожного є свої уподобання і бажання. Але зараз я все ще тут, перед вами. Тож подивимося, як воно буде надалі", – заявив Гвардіола.
Раніше повідомлялося, що Гвардіола стурбований станом Родрі.