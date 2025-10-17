Ключовий півзахисник Манчестер Сіті пропустить найближчий матч через травму підколінного сухожилля, що викликає занепокоєння у тренера на тлі нещодавнього відновлення гравця після важкого пошкодження.
Хосеп Гвардіола та Родрі, Getty Images
17 жовтня 2025, 16:42
Головний тренер Манчестер Сіті Пеп Гвардіола висловив стурбованість через чергову травму свого лідера, іспанського півзахисника Родрі. Володар "Золотого м'яча" точно пропустить суботній матч Прем'єр-ліги проти Евертона.
Родрі відчув біль у підколінному сухожиллі та був замінений у матчі проти Брентфорда ще до міжнародної перерви. Через це пошкодження він також не зміг допомогти збірній Іспанії у відбіркових матчах до Чемпіонату світу.
"Він не готовий. Я не знаю, коли він повернеться", — коротко повідомив Гвардіола на прес-конференції.
Особливе занепокоєння викликає той факт, що минулого сезону Родрі пропустив значну частину через розрив хрестоподібних зв'язок коліна. Тренерський штаб з великою обережністю підходив до його повернення, дозуючи ігровий час. Нова травма, хоч і іншого характеру, є тривожним сигналом для команди, яка сильно залежить від гри іспанського півзахисника в центрі поля.