Англія

Ключовий півзахисник Манчестер Сіті пропустить найближчий матч через травму підколінного сухожилля, що викликає занепокоєння у тренера на тлі нещодавнього відновлення гравця після важкого пошкодження.

Головний тренер Манчестер Сіті Пеп Гвардіола висловив стурбованість через чергову травму свого лідера, іспанського півзахисника Родрі. Володар "Золотого м'яча" точно пропустить суботній матч Прем'єр-ліги проти Евертона.

​Родрі відчув біль у підколінному сухожиллі та був замінений у матчі проти Брентфорда ще до міжнародної перерви. Через це пошкодження він також не зміг допомогти збірній Іспанії у відбіркових матчах до Чемпіонату світу. ​

"Він не готовий. Я не знаю, коли він повернеться", — коротко повідомив Гвардіола на прес-конференції.

Особливе занепокоєння викликає той факт, що минулого сезону Родрі пропустив значну частину через розрив хрестоподібних зв'язок коліна. Тренерський штаб з великою обережністю підходив до його повернення, дозуючи ігровий час. Нова травма, хоч і іншого характеру, є тривожним сигналом для команди, яка сильно залежить від гри іспанського півзахисника в центрі поля.