Екстренер Евертона підписав угоду до 2027 року.

Колишній наставник Евертона Шон Дайч призначений головним тренером Ноттінгем Форест, повідомила прес-служба "лісовиків". Сторони уклали трудовий договір до літа 2027 року.

Дайч замінив Анге Постекоглу, звільненого після розгромної поразки від Челсі у восьмому турі АПЛ. 54-річний англієць став уже третім тренером "лісовиків" від початку сезону.

Після восьми турів Ноттінгем Форест перебуває в зоні вильоту, посідаючи 18-те місце з п’ятьма очками. Наступний матч — проти Борнмута 26 жовтня о 17:00 за київським часом.

