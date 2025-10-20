Англія

Хоч десь досягли "успіху" цього сезону.

Після матчу восьмого туру АПЛ між Ноттінгем Форест та лондонським Челсі (0:3), керівництво "лісників" звільнило з посади головного тренера команди Анге Постекоглу.

За інформацією OptaJoe, звільнення австралійського фахівця стало рекордним в історії англійської Прем'єр-ліги.

Зазначається, що тренер був відправлений у відставку 18 жовтня, тим самим пропрацювавши всього 39 днів в Ноттінгемі. Попередній рекорд належав колишньому керманичу Чарльтона Леслі Арнольду Ріду, який протримався на своїй посаді 40 днів.

Раніше повідомлялося, що Ноттінгем Форест близький до призначення Шона Дайча на посаду головного тренера.