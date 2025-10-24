Англія

МЮ пощастило?

Головний тренер Манчестер Юнайтед Рубен Аморім висловився про перемогу над Ліверпулем напередодні матчу дев'ятого туру АПЛ з Брайтоном. Цитує португальського фахівця офіційний сайт "червоних дияволів".

"Ми самі не можемо так сильно і швидко змінитись. Думав, після перемоги над Ліверпулем ви запитаєте про попадання до топ-4.

В жодному разі я не хочу змінюватися через ті 20 сантиметрів. Якби Коді Гакпо пробив на 20 сантиметрів точніше, все було б інакше. Тому я хочу зберігати спокій, певний напрямок у наших діях. Ось що я маю на увазі. Але ми виграли, крапка.

Якщо ти тренер такого клубу і не виграєш матчі, то будуть сумніви, люди сумніватимуться в тобі. І у них є на те причини. Але я вважаю, що нам потрібно рухатися своїм шляхом і не змінювати обраний шлях занадто сильно через одну перемогу", — заявив Аморім.