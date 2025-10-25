Англія

Наставник Ліверпуля заступився за лівого захисника на тлі невтішного початку сезону угорця.

Арне Слот публічно підтримав свого лівого захисника Мілоша Керкеза, який зіткнувся зі значною критикою через свій невдалий старт у клубі.

​Угорський футболіст, який приєднався до мерсисайдців цього літа з Борнмута, поки що не зміг виправдати очікувань, демонструючи невтішний рівень гри. Його виступи викликали занепокоєння серед уболівальників та експертів. ​

Проте нідерландський наставник виступив на захист свого гравця. Слот закликав до терпіння, наголосивши, що Керкезу все ще потрібен час для повної адаптації до вимог англійської Прем'єр-ліги та специфічної тактичної системи Ліверпуля. ​

Тренер дав зрозуміти, що він продовжує вірити в потенціал молодого захисника, незважаючи на труднощі на початковому етапі його кар'єри на Енфілді.