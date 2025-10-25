Арне Слот публічно підтримав свого лівого захисника Мілоша Керкеза, який зіткнувся зі значною критикою через свій невдалий старт у клубі.

​Угорський футболіст, який приєднався до мерсисайдців цього літа з Борнмута, поки що не зміг виправдати очікувань, демонструючи невтішний рівень гри. Його виступи викликали занепокоєння серед уболівальників та експертів. ​

Проте нідерландський наставник виступив на захист свого гравця. Слот закликав до терпіння, наголосивши, що Керкезу все ще потрібен час для повної адаптації до вимог англійської Прем'єр-ліги та специфічної тактичної системи Ліверпуля. ​

Тренер дав зрозуміти, що він продовжує вірити в потенціал молодого захисника, незважаючи на труднощі на початковому етапі його кар'єри на Енфілді.