Англія

Максим став одним із найкращих гравців матчу проти Портсмута.

Український захисник Максим Таловєров уперше провів повний матч за Сток Сіті, який завершився перемогою команди у протистоянні з Портсмутом в 12-му турі Чемпіоншипу.

Таловєров перейшов до Сток Сіті у липні 2025 року з Плімута за 2 млн євро. До цього він зіграв лише один офіційний матч у Кубку англійської ліги проти Бредфорда (0:3) і пропустив усі вересневі та жовтневі поєдинки чемпіонату до матчу з Портсмутом.

У матчі проти Портсмута Максим вийшов у стартовому складі на позиції правого захисника — не звичній для нього ролі — і став одним із найкращих гравців гри за статистикою, здійснивши 86 дотиків до м’яча (найбільше в команді, на 16 більше, ніж у Бена Вілмота), вигравши 5 верхових дуелей (топ-показник серед усіх гравців) та зробивши 11 виносів м’яча разом із партнерами по команді Вілмотом та Ешлі Філіпсом.

На 87-й хвилині українець отримав жовту картку, але дограв матч до кінця. Перемогу Сток Сіті забезпечив автогол захисника Портсмута Хейдена Меттьюза на 70-й хвилині.

“Win and clean sheet, what could be better?”



Maxi’s message after Potters’ league debut delight 👇 pic.twitter.com/8GpExBfKDQ — Stoke City FC (@stokecity) October 25, 2025

Після 12 турів Сток Сіті займає п'яте місце в турнірній таблиці Чемпіоншипу з 18 очками, наближаючись до зони плейоф за вихід до АПЛ.