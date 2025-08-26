Окрім цього, Тутєров опинився у заявці Сандерленда на гру проти Гаддерсфілда.
Макс Таловєров, Getty Images
26 серпня 2025, 21:21
У рамках 1/32 фіналу Кубка англійської ліги відбудуться низка протистоянь, в яких візьмуть або можуть взяти участь українські виконавці.
Так, центральний захисник збірної України Максим Таловєров дебютує за Сток Сіті у поєдинку проти Бредфорда.
За Лінкольн проти Бертона свій перший матч проведе 21-річний опорний півзахисник Іван Варфоломєєв.
Також слідкуємо за новоспеченим представником АПЛ Сандерлендом, який зустрінеться з Гаддерсфілдом. До його заявки потрапив 20-річний універсальний нападник Тімур Тутєров, який у липні підписав із "чорними котами" професійний контракт.
Початок усіх матчів — о 21:45 за київським часом.