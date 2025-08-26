Англія

Окрім цього, Тутєров опинився у заявці Сандерленда на гру проти Гаддерсфілда.

У рамках 1/32 фіналу Кубка англійської ліги відбудуться низка протистоянь, в яких візьмуть або можуть взяти участь українські виконавці.

Так, центральний захисник збірної України Максим Таловєров дебютує за Сток Сіті у поєдинку проти Бредфорда.

За Лінкольн проти Бертона свій перший матч проведе 21-річний опорний півзахисник Іван Варфоломєєв.

Також слідкуємо за новоспеченим представником АПЛ Сандерлендом, який зустрінеться з Гаддерсфілдом. До його заявки потрапив 20-річний універсальний нападник Тімур Тутєров, який у липні підписав із "чорними котами" професійний контракт.

Початок усіх матчів — о 21:45 за київським часом.