Україна

Футбольна спільнота завмерла в очікуванні рішення щодо безпрецедентних звинувачень у фінансових махінаціях.

Англійська Прем'єр-ліга готується до потенційно вибухового рішення у справі про фінансові порушення Манчестер Сіті, яка наразі налічує близько 130 звинувачень.

Як повідомляє Goal, джерела в лізі попереджають, що може початися справжнє пекло, коли незалежна комісія нарешті оголосить свій вердикт. ​Справа, яку розслідували протягом двох років, була передана незалежній комісії у лютому 2023 року. З того часу кількість звинувачень зросла зі 115 до приблизно 130.

Містяни категорично заперечують усі порушення. ​Очікування рішення створює величезну напругу, оскільки потенційні покарання є безпрецедентно серйозними. Серед можливих санкцій, які обговорюються, – зняття очок, заборона на трансфери або, у найгіршому випадку, виключення з вищого дивізіону.Також очікується значний штраф.

Джерела зазначають, що будь-яке рішення, ймовірно, буде оскаржене, що може ще більше затягнути процес. Проте вся ліга чекає на визначеність. Незалежно від результату, експерти вважають, що ця ситуація є програшною для Прем'єр-ліги.

Якщо "Сіті" визнають винними, це кине тінь на клуб, який був важливою частиною успіху ліги останніх років. Якщо ж клуб виправдають, лігу звинуватять у нездатності контролювати дотримання фінансових правил.

Згідно повідомленнями закордонних ЗМІ вердикт у справі Манчестер Сіті може бути оголошений вже цього місяця.