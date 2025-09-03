Німеччина

Цікаві думки півзахисника Штутгарта щодо майбутнього.

Німецький опорний півзахисник Штутгарта Ангело Штіллер є ключовим гравцем своєї команди вже другий сезон поспіль.

Тож не дивно, що зрештою 24-річним виконавцем почали цікавитись провідні клуби Європи, серед яких навіть мадридський Реал.

Однак останнє інтерв’ю футболіста ставить під сумнів його можливі трансфери в межах Європи найближчим часом.

"Наразі я не думаю про зміну клубу. Але загалом, так, я зацікавлений у переїзді до іншої країни у певний момент.

Я вважаю, що рішення Флоріана Вірца перейти до Ліверпуля було насправді крутим.

Але лише одне я можу сказати зараз напевно: під завісу своєї кар'єри я точно хочу грати в США, у МЛС — це моя мета", — заявив німецький виконавець.

Штіллер у минулому сезоні за 47 матчів забив чотири голи та віддав 11 гольових передач.