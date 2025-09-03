Цікаві думки півзахисника Штутгарта щодо майбутнього.
Ангело Штіллер, Getty Images
03 вересня 2025, 10:18
Німецький опорний півзахисник Штутгарта Ангело Штіллер є ключовим гравцем своєї команди вже другий сезон поспіль.
Тож не дивно, що зрештою 24-річним виконавцем почали цікавитись провідні клуби Європи, серед яких навіть мадридський Реал.
Однак останнє інтерв’ю футболіста ставить під сумнів його можливі трансфери в межах Європи найближчим часом.
"Наразі я не думаю про зміну клубу. Але загалом, так, я зацікавлений у переїзді до іншої країни у певний момент.
Я вважаю, що рішення Флоріана Вірца перейти до Ліверпуля було насправді крутим.
Але лише одне я можу сказати зараз напевно: під завісу своєї кар'єри я точно хочу грати в США, у МЛС — це моя мета", — заявив німецький виконавець.
Штіллер у минулому сезоні за 47 матчів забив чотири голи та віддав 11 гольових передач.