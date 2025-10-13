Англія

Норвежець забагато часу проводить в лазареті.

Капітан лондонського Арсеналу Мартін Едегор пропустить близько місяця через травму, яку він отримав у матчі АПЛ з Вест Гем Юнайтед. Про це повідомляє BBC.

За інформацією джерела, 26-річний норвежець отримав травму медіальної колатеральної зв'язки коліна.

Спочатку планувалося, що Едегор відновиться від пошкодження під час жовтневої міжнародної паузи. Однак, як виявилося, він залишиться недоступним для Арсеналу до середини листопада.

Цього сезону Мартін Едегор відіграв за Арсенал сім матчів та віддав дві результативні передачі.

Раніше повідомлялося, що Арсенал готовий розглянути продаж Зінченка вже цієї зими.