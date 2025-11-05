Ліга чемпіонів

Дивіться відео найкращих моментів матчу Ліги чемпіонів УЄФА, що відбувся 4 листопада 2025 року.

Лондонський Арсенал у матчі четвертого туру Ліги чемпіонів УЄФА обіграв празьку Славію на полі суперників (3:0).

Для команди Мікеля Артети цей матч виявився не надто складним завданням, адже свої моменти вона використала, а суперникам так нічого конкретного й не дала створити.

До вашої уваги відео найкращих моментів матчу Славія Прага — Арсенал у рамках четвертого туру Ліги чемпіонів УЄФА-2025/26:

Славія Прага — Арсенал 0:3

Голи: Сака, 32 (пен), Меріно, 46, 68

Славія Прага: Маркович — Влчек (Доудера, 70), Халоупек, Зіма — Мозес (Хашіока, 74), Зафейріс, Саділек, Мбоджі — Провод, Хори (Хитіл, 48), Саньянг

Арсенал: Рая — Тімбер (Вайт, 72), Саліба, Магальяес, Інкап'є (Льюїс-Скеллі, 72) — Нванері (Езе, 65), Нергор, Райс — Сака, Меріно, Троссар (Доуман, 72)

Попередження: Зафейріс, Доудера — Нванері, Меріно, Нергор, Льюїс-Скеллі