Дивіться відео найкращих моментів матчу Ліги чемпіонів УЄФА, що відбувся 4 листопада 2025 року.
Славія Прага — Арсенал, Getty Images
05 листопада 2025, 12:51
Лондонський Арсенал у матчі четвертого туру Ліги чемпіонів УЄФА обіграв празьку Славію на полі суперників (3:0).
Для команди Мікеля Артети цей матч виявився не надто складним завданням, адже свої моменти вона використала, а суперникам так нічого конкретного й не дала створити.
До вашої уваги відео найкращих моментів матчу Славія Прага — Арсенал у рамках четвертого туру Ліги чемпіонів УЄФА-2025/26:
Славія Прага — Арсенал 0:3
Голи: Сака, 32 (пен), Меріно, 46, 68
Славія Прага: Маркович — Влчек (Доудера, 70), Халоупек, Зіма — Мозес (Хашіока, 74), Зафейріс, Саділек, Мбоджі — Провод, Хори (Хитіл, 48), Саньянг
Арсенал: Рая — Тімбер (Вайт, 72), Саліба, Магальяес, Інкап'є (Льюїс-Скеллі, 72) — Нванері (Езе, 65), Нергор, Райс — Сака, Меріно, Троссар (Доуман, 72)
Попередження: Зафейріс, Доудера — Нванері, Меріно, Нергор, Льюїс-Скеллі